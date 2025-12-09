На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За превышение лимита переработок компаниям грозят штрафы

Работодателей могут оштрафовать на ₽50 тысяч за превышение лимита переработок
true
true
true
close
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Работодателям грозят штрафы до 50 тыс. рублей за превышение лимита переработок сотрудниками. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он рассказал, что в статье 99 Трудового кодекса РФ закреплено требование о продолжительности сверхурочной работы. Согласно ему, она не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в случае превышения лимита могут оштрафовать на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. руб., организациям за это нарушение грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

8 декабря «Интерфакс» сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о поправках в ТК о сверхурочной деятельности и количества сотрудников малых предприятий. Поправки предполагают возможность увеличения продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год.

Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее российские врачи пожаловались на постоянные переработки ради обычной зарплаты.

