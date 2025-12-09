За превышение лимита переработок компаниям грозят штрафы

Работодателей могут оштрафовать на ₽50 тысяч за превышение лимита переработок

Работодателям грозят штрафы до 50 тыс. рублей за превышение лимита переработок сотрудниками. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он рассказал, что в статье 99 Трудового кодекса РФ закреплено требование о продолжительности сверхурочной работы. Согласно ему, она не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в случае превышения лимита могут оштрафовать на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. руб., организациям за это нарушение грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

8 декабря «Интерфакс» сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о поправках в ТК о сверхурочной деятельности и количества сотрудников малых предприятий. Поправки предполагают возможность увеличения продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год.

Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее российские врачи пожаловались на постоянные переработки ради обычной зарплаты.