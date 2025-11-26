На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист предупредил о последствиях введения льгот на бензин

Экономист Разуваев: льготы на бензин сократят прибыль нефтяных компаний
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Если в России примут предложение депутатов Госдумы о введении льгот на покупку бензина для отдельных категорий населения, то для других жителей это станет дополнительной нагрузкой, в особенности – для инвесторов. Такая мера значительно снизит бюджет нефтяных компаний, поэтому они будут вынуждены искать способы погашения убытков, объяснил в беседе с 360.ru главный экономист «Инвойс Медиа» Александр Разуваев.

«Эта льгота снижает прибыль нефтяных компаний, а значит, и дивиденды. Соответственно, решение проблем одних людей за счет других», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что сегодня благодаря упрощению способов инвестирования и цифровизации все больше граждан покупают акции, вкладываясь в крупные компании в надежде на выплату щедрых дивидендов. Чаще всего это как раз нефтяные предприятия, поэтому такие меры, как введение льгот, станут ударом для держателей акций. Получается, что предлагаемые решения направлены против повышения стоимости акций на фондовом рынке и, по сути, бьют по инвесторам, заключил Разуваев.

Напомним, с инициативой введения льгот на бензин для отдельных групп жителей выступил зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Он предложил установить универсальные правила для всех производителей и продавцов, определив при этом социальные группы, нуждающиеся в дополнительной поддержке.

Ранее эксперт оценила последствия введения потолка цен на бензин.

