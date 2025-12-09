Зарплаты грузчиков резко выросли

HeadHunter: средняя зарплата грузчиков в России выросла на 10% за год

Средняя предлагаемая зарплата грузчикам в России по итогам 11 месяцев 2025 года достигла 59,9 тыс. рублей (+10% за год). Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Дню грузчика 9 декабря.

Самые высокие зарплатные предложения для грузчиков зафиксированы в Камчатском крае — в среднем 80 тыс. рублей, в Москве — 79,7 тыс., в Магаданской области — 77,3 тыс., на Сахалине — 77 тыс. рублей, в Московской области — 75,9 тыс. рублей. По отдельным вакансиям доходы грузчиков достигают 100 тыс. рублей и выше.

По данным сервиса, грузчики входят в топ-20 самых востребованных специалистов 2025 года. За январь — ноябрь работодатели разместили свыше 104,8 тыс. вакансий. Наиболее активно кадры ищут в Московской области — 15,6 тыс. объявлений (15% от всех предложений), далее следуют Москва (8%), Санкт-Петербург (5%), Краснодарский край и Свердловская область (по 4%).

По данным hh.ru, требования к профессии заметно меняются. Помимо традиционных навыков — выносливости, приемки и выкладки товара, работы с ТМЦ и инвентаризацией — работодатели все чаще ищут сотрудников с компетенциями в командной работе (упоминалось почти 6 тыс. раз) и складской логистике (более 2 тыс. упоминаний). Вакансии все чаще включают требования работать с системами учета, корректно оформлять товарные документы, владеть базовыми навыками работы на ПК. Умение пользоваться терминалами сбора данных упоминалось более чем в 1 тыс. вакансий, что на 19% больше, чем годом ранее.

Аналитики hh.ru заключили, что профессия грузчика трансформируется из преимущественно физической в технологичную, где растет значение цифровых навыков и работы с оборудованием.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин будет работать 31 декабря.