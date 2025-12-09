На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зарплаты грузчиков резко выросли

HeadHunter: средняя зарплата грузчиков в России выросла на 10% за год
true
true
true
close
Nejron Photo/Shutterstock/FOTODOM

Средняя предлагаемая зарплата грузчикам в России по итогам 11 месяцев 2025 года достигла 59,9 тыс. рублей (+10% за год). Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Дню грузчика 9 декабря.

Самые высокие зарплатные предложения для грузчиков зафиксированы в Камчатском крае — в среднем 80 тыс. рублей, в Москве — 79,7 тыс., в Магаданской области — 77,3 тыс., на Сахалине — 77 тыс. рублей, в Московской области — 75,9 тыс. рублей. По отдельным вакансиям доходы грузчиков достигают 100 тыс. рублей и выше.

По данным сервиса, грузчики входят в топ-20 самых востребованных специалистов 2025 года. За январь — ноябрь работодатели разместили свыше 104,8 тыс. вакансий. Наиболее активно кадры ищут в Московской области — 15,6 тыс. объявлений (15% от всех предложений), далее следуют Москва (8%), Санкт-Петербург (5%), Краснодарский край и Свердловская область (по 4%).

По данным hh.ru, требования к профессии заметно меняются. Помимо традиционных навыков — выносливости, приемки и выкладки товара, работы с ТМЦ и инвентаризацией — работодатели все чаще ищут сотрудников с компетенциями в командной работе (упоминалось почти 6 тыс. раз) и складской логистике (более 2 тыс. упоминаний). Вакансии все чаще включают требования работать с системами учета, корректно оформлять товарные документы, владеть базовыми навыками работы на ПК. Умение пользоваться терминалами сбора данных упоминалось более чем в 1 тыс. вакансий, что на 19% больше, чем годом ранее.

Аналитики hh.ru заключили, что профессия грузчика трансформируется из преимущественно физической в технологичную, где растет значение цифровых навыков и работы с оборудованием.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин будет работать 31 декабря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами