Россиянам рассказали, как улучшить воздух в квартире зимой

«ВсеИнструменты.ру»: нужно два-три раза в день проветривать квартиру зимой
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

С началом отопительного сезона воздух в квартирах становится суше, а концентрация углекислого газа заметно повышается, рассказала «Газете.Ru» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова. Она рекомендовала регулярно проветривать помещение зимой.

Чихринова отметила, что поддерживать комфортную влажность на уровне 40–60% помогают простые бытовые практики: кратковременное проветривание два-три раза в день, комнатные растения, чистка фильтров увлажнителя. По словам эксперта, многие допускают ошибки, пытаясь увлажнить воздух «подручными способами» — ставят емкости с водой на батареи или развешивают мокрые полотенца.

«Влажность повышается неравномерно, а в отдельных зонах создаются условия для плесени. Кроме того, использование неочищенной водопроводной воды в увлажнителях приводит к белому налету на мебели. Чтобы отопление не пересушивало воздух сильнее обычного, нужно периодически очищать радиаторы от пыли. Перед началом сезона батареи стоит протереть, а между стеной и радиатором установить отражающий экран, направляющий тепло в комнату. При этом закрывать батареи шторами или декоративными панелями нельзя — это нарушает циркуляцию воздуха», — отметила Чихринова.

Эксперт подчеркнула, что современные бризеры частично заменяют регулярное проветривание, обеспечивая постоянный приток свежего воздуха, но не заменяют увлажнитель при слишком сухом микроклимате. Для комфортных условий в отопительный сезон два устройства лучше использовать совместно, не забывая о своевременном обслуживании, заключила Чихринова.

Ранее ученые объяснили феномен «европейской зимы» в России.

