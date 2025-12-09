В России ожидают, что самозанятых будут реже брать на работу

В 2026 году работодатели в России будут реже прикрывать обычные трудовые отношения оформлением людей как самозанятых — таких случаев станет как минимум на 10% меньше по сравнению с 2025 годом, спрогнозировала для «Газеты.Ru» специалист по работе с высшими руководителями, executive-коуч Ольга Асадчая.

«Число выявленных схем у компаний, попадающих под контроль, может сократиться на 10–20%. Причины — более жесткие проверки в 2025 году, единая линия судов по спорам о переквалификации, разъяснения Минтруда о признаках подмены, а также активное освещение темы в СМИ и на профильных порталах. ФНС и Роструд последовательно наращивают цифровые «триггеры» риска», — отметила Асадчая.

К таким сигналам, по ее словам, относятся высокая доля дохода самозанятого от одного заказчика, регулярные выплаты «как зарплата», пропуск по СКУД или табелю, корпоративная почта, выдача материальных ценностей, фиксированные рабочие графики, а также массовое привлечение самозанятых и их большая доля в штате. По словам эксперта, сейчас практика судов становится более единой, что делает санкции для работодателей более предсказуемыми. В итоге часть компаний отказывается от использования самозанятых, другие меняют схемы работы, чтобы снизить риск наказания, уточнила эксперт. В крупных сетях идет «переупаковка» занятости (аутстаффинг, ГПХ с минимизацией трудовых признаков, проектная занятость без реальной подчиненности), что механически сокращает самые грубые случаи подмены, констатировала Асадчая.

Она считает, что нужна единая понятная методология определения трудовых отношений с презумпцией, что они есть, если выполняются как минимум три критерия. Также, по ее мнению, заказчик и исполнитель должны нести равную ответственность за подмену трудовых отношений самозанятостью, а в налоговую службу регулярно должны поступать агрегированные данные о концентрации доходов и графиках работы на одном предприятии. Это, по оценке эксперта, позволит снизить долю нарушений до 5–7% к 2028 году, если меры начнут действовать с 2026 года.

