В России ожидают проверок договоров с самозанятыми в 2026 году

Solar Staff: трудовые отношения с самозанятыми будут активно проверять в 2026 году
Depositphotos

Российские власти проявляют все больше и больше внимания к самозанятым из-за рисков подмены трудовых отношений, тенденция продолжится в 2026 году. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель налоговой поддержки сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff Анастасия Рязанцева.

«Работодатели используют работу с самозанятыми для экономии на страховых взносах и налогах, и контролирующие органы постепенно формируют критерии, по которым можно определить фактические трудовые отношения. Это приведет к более строгой оценке договоров и модели взаимодействия компаний с исполнителями.
Такие изменения повлияют на весь рынок. Компании будут осторожнее работать с самозанятыми, чтобы исключить претензии надзорных органов», — отметила Рязанцева.

По ее словам, государство последовательно обновляет подходы к работе с самозанятыми и развивает для них сервисную инфраструктуру. Рязанцева уточнила, что к такому выводу подталкивают ключевые инициативы последних месяцев: обсуждение добровольного страхования самозанятых, предложение бизнеса устранить «двойное налогообложение» расходов и данные о 923 тыс. самозанятых, уже получающих пенсионные выплаты. Это сигналы о том, что государство переходит от экспериментального режима с самозанятостью к полноценной настройке экосистемы налога на профессиональный доход, уточнила Рязанцева.

Самозанятые платят 4% налога, если работают по договору с физлицом, и 6%, если соглашение заключено с юрлицом.

Ранее сообщалось, что в России ожидают рост количества самозанятых в 2026 году.

