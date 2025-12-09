На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Долги делятся на двоих»: депутат поддержал уведомление второго супруга о кредитах

Депутат Аксененко поддержал уведомление второго супруга о кредите от 500 тыс. руб.
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Предложение обязать банки информировать второго супруга о выдаче кредитов свыше 500 тыс. рублей является логичным и достойно поддержки, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Я поддерживаю такое решение. Дело в том, что долги, уведомлен о них супруг или нет, делятся на двоих. И если заемщик перестанет внезапно вносить платежи, за деньгами могут обратиться к тому, кто вообще был не в курсе долга — супругу. Например, при потере работы супруг перестанет платить, в счет долга может уйти даже общее имущество. Кроме того, часто супруги берут крупные кредиты непосредственно перед разводом, даже находясь уже в процессе, а после «вешают» половину на того, с кем расстались», — отметил Аксененко.

Поэтому депутат считает вполне логичным уведомлять супругу или супруга о кредитах. У «не заемщика» будет возможность обсудить с супругом такой шаг и взвесить совместно все за и против, констатировал парламентарий.

В Госдуме выступили с инициативой обязать банки информировать второго супруга о выдаче кредитов свыше 500 тыс. рублей. С таким предложением 28 ноября выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Речь идет о случаях, когда заемщик состоит в официально зарегистрированном браке, при этом банкам предлагается соблюдать конфиденциальность персональных данных. Предполагается, что такое уведомление будет носить исключительно справочный характер и не лишит ни одного из супругов права самостоятельно принимать финансовые решения.

Ранее в Госдуме призвали подталкивать банки к снижению ставок по ипотеке.

