Центробанк России отменил ограничения на переводы средств за рубеж

Центробанк России отменил лимиты на валютные переводы за рубеж для граждан
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Центральный банк (ЦБ) России с 8 декабря отменяет лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан РФ и физических лиц, которые являются нерезидентами из дружественных стран. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как пояснили в ЦБ, «стабильная ситуация на валютном рынке» повлияла на принятое решение.

При этом с 8 декабря до 7 июня 2026 года продолжат действовать ограничения, предупредила пресс-служба регулятора. Граждане России, работающие за границей и являющиеся нерезидентами из недружественных стран, смогут переводить за рубеж только свои зарплаты.

Для остальных нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из этих государств, переводы за границу запрещены. Исключение составляют зарубежные компании, контролируемые российскими юридическими или физическими лицами.

Центробанк также уточнил, что запреты не распространяются на переводы средств иностранными инвесторами с инвестиционных счетов типа «И» за рубеж.

Ранее в Госдуме объяснили, почему ЦБ снял ограничения на перевод средств в дружественные страны.

