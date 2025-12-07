На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пришла пора смирения»: Дерипаска высказался о критике в адрес главы ЦБ

Дерипаска заявил о смирении после разговора с Набиуллиной
true
true
true
close
РИА «Новости»

Предприниматель Олег Дерипаска заявил в разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным о завершении периода открытой критики в адрес главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной.

«Уже нет. Пришла пора смирения», — сказал Дерипаска.

В 2021 году Дерипаска поспорил с Набиуллиной на фоне повышения кредитных ставок в России. По словам предпринимателя, регулятор подобными решениями «двигает кривую спроса вниз, надеясь на смещение точки равновесия». Однако, как считал миллиардер, нужно было обеспечивать предложение. Глава ЦБ в свою очередь заявила, что рост ставок связан с длинными кредитами, которые зависят не только от ключевой ставки, но и от ожиданий банков, прогнозов по инфляции и финансовых рынков.

Летом 2024 года Дерипаска и Набиуллина разошлись во мнениях о фондовом рынке России. По мнению главы Центробанка, интерес розничных инвесторов к финансовому рынку страны был недоиспользован. Предприниматель при этом заявлял, что не верит в российский фондовый рынок, поскольку считал приоритетными вложения в долговой рынок.

Ранее Дерипаска сравнил российских бизнесменов с бурлаками с картины Репина.

