Набиуллина не согласилась с Дерипаской и сообщила о возможном повышении ключевой ставки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила в дискуссии с Олегом Дерипаской причину повышения кредитных ставок в России. По ее словам, это связано с длинными кредитами, которые зависят не только от ключевой ставки, но и от ожиданий банков, прогнозов по инфляции и финансовых рынков. Она также не исключила повышения в декабре ключевой ставки на 1 процентный пункт.

Основатель группы компаний «Русал», миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал решения правления Банка России в отношении кредитных ставок. Об этом он заявил на сессии форума «Россия зовет!», передает РБК.

«Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — заявил бизнесмен.

Разговаривая с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, он напомнил о политике премьер-министра Виктора Зубкова, при котором Набиуллина была главой Минэкономразвития. Зубков, по словам Дерипаски, просто обеспечил предложение.

«Все бегали и строили эти свинокомплексы <…> Со свининой до сих пор нет никаких проблем», — сказал предприниматель.

Вероятно, Дерипаска имеет в виду открытие в 2011 году при участии премьера Зубкова крупнейшего инвестиционного проекта в Северо-Западной федеральном округе в области животноводства — Великолукского свинокомплекса на 480 тыс. голов.

Кроме того, Олег Дерипаска в ходе сессии форума призвал ЦБ не только наращивать предложение, но также инвестировать в логистику. Однако вкладываться при кредитной ставке в 10% в начале 2022 года никто не захочет, считает он.

В ответ Набиуллина заявила, что согласна с тем, что кредитно-денежная политика государства должна быть направлена «в том числе и на рост предложения». Однако, подчеркнула она, инструментарий кредитно-денежной политики влияет «все же на спрос». Хотя кредит важен для расширения производства, ставки по длинным кредитам зависят все же не от ключевой ставки, добавила она.

«Ставки по длинным кредитам <…> зависят не столько от того, какую мы установили ключевую ставку, а от ожиданий банков, финансовых рынков, какая будет инфляция в перспективе пяти-семи-десяти лет. Они в ставку по длинным кредитам закладывают премию по инфляции. Если они видят, что ЦБ не борется с инфляцией, то длинные ставки выше», — разъяснила глава Центробанка.

Она также напомнила Дерипаске, что в нулевых годах ставка рефинансирования была сравнительно низкой, а долгосрочные ставки по кредитам были, напротив, гораздо выше, чем сейчас.

Олег Дерипаска ранее много раз публично критиковал политику ЦБ. В июне 2021 года он назвал повышение ключевой ставки на полпункта до 5,5% «безумием». В 2019 году бизнесмен заявил, что у ЦБ слишком много полномочий, с которыми регулятор не справляется, и поэтому часть функций его необходимо передать Федеральной антимонопольной службе (ФАС).





Ставку снова могут повысить

Набиуллина также заявила, что в декабре Банк России будет рассматривать решения по ключевой ставке — в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 процентный пункт.

Глава Центробанка напомнила, что на прошлом заседании совета директоров ЦБ РФ был обозначен диапазон ставки от нуля до 100 базисных пунктов.

При этом вариант с сохранением ставки глава Центробанка назвала «самым маловероятным сценарием».

Ситуация с инфляцией

Для сдерживания инфляционных ожиданий на низком уровне понадобится больше времени, но инфляцию в России можно снизить за несколько лет, считает Эльвира Набиуллина.

«Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за два-три года даже с очень высоких уровней. Но для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это не менее 10 лет, может быть, даже и больше», — отметила она.

По ее словам, у развитых стран есть такой уровень доверия среди населения, а в России «другая ситуация». Набиуллина отметила, что Банк России продолжит проводить прежнюю политику и «намерен вернуть инфляцию к цели» в 4%. ЦБ планирует осуществить задуманное к концу следующего года.

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов — до 7,5% годовых. Инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам года ожидается в интервале 7,4% – 7,9%. Проводимая денежно-кредитная политика направлена на возвращение инфляции к 4%, говорится в сообщении на официальном сайте ЦБ.

Набиуллина также отметила, что по базовому прогнозу ставка в 2022-м в среднем составит 7,3% — 8,3% годовых, а в 2023-м — 5,5% — 6,5%. «То есть ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон не ранее середины 2023 года», — пояснила она.

Банк России считает, что говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики рано. «Будем анализировать, как развивается ситуация», — рассказала глава ЦБ.

Набиуллина заявила, что текущие денежно-кредитные условия в России не ограничивают рост кредитования бизнеса. «Кредиты предприятиям растут высокими темпами», — отметила она.