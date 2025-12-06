Экономист напомнил об ужесточении правил перевода денег в России

Банки начинают ужесточать правила перевода денег, под блокировку могут попасть суммы более 200 тысяч рублей. Об этом сообщил агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Он пояснил, что под подозрение могут попасть суммы свыше 200 тысяч рублей, а также переводы от разных лиц, которые могут говорить о незаконной предпринимательской деятельности.

Сироткин отметил, если человеку нужно перевести определенную сумму родственникам, то в пояснении к переводу нужно будет указывать назначение платежа. По его словам, банки понимают, что у людей есть необходимость переводить деньги со своих счетов на другие, но об этом четко надо пояснять в сообщениях.

5 декабря Центробанк России сообщил, что с 8 декабря снимет ограничения на перевод денежных средств за рубеж для граждан Российской Федерации и дружественных стран.

В пресс-службе Банка России уточнили, что на период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года работающие в РФ физические лица – нерезиденты из недружественных государств смогут переводить за рубеж деньги в размере зарплаты, также сохраняется запрет на перевод денежных средств за рубеж для не работающих в РФ физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юрлиц из таких стран. Ограничение не касается зарубежных компаний, находящихся под контролем российских юридических или физических лиц.

В ЦБ добавили, что запреты не затрагивают операции по переводу средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в финансовый рынок России, со счетов типа «И» на счета за рубежом.

Ранее в ЦБ сообщили, что не планируют создание мобильного приложения для цифрового рубля.