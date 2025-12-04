На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько будет стоить доллар на следующей неделе

Финансист Шепелев: доллар будет стоить 78–80 рублей на следующей неделе
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Доллар будет стоить 78–80 рублей, евро — 89–92 рубля, юань — 10,9–11,2 рубля на следующей неделе, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Налоговый период практически не повлиял на курсы валют, и по его завершении рубль даже немного укрепился. Локальные факторы перекрывает эффект от геополитических новостей — риск-премия в рубле сжата. Высокие процентные ставки тоже сохраняют твердую почву под нацвалютой. На будущей неделе внимание к внешнеполитическому фону останется высоким. Позитив может по меньшей мере удержать курс на текущих уровнях, а если надежды не оправдаются, можно ожидать движения курсов валют к верхним границам указанных выше коридоров», — отметил Шепелев.

По его словам, спрос на валюту может активизироваться сезонным повышением расходов компаний и граждан перед январскими праздниками. К тому же, как показывают наблюдения, инвесторы склонны в конце декабря наращивать валютные позиции из-за опасений реализации какого-либо негатива в праздничный период, предупредил финансист. На будущей неделе ФРС примет решение по процентным ставкам, ожидается их снижение на 25 базисных пунктов, добавил Шепелев. В целом такое решение уже во многом заложено в котировки, поэтому сильной реакции в долларе не ожидается, заключил финансист.

3 декабря курс доллара составлял 77,3–78,8 рубля, евро — 89,7–90,9 рубля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом доллара до конца года.

