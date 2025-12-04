Европейские лоукостеры прогнозируют на Украине бум «катастрофического туризма»

FT: европейские лоукостеры готовятся вернуться на Украину после заключения мира

Бюджетные авиакомпании Европы готовятся вернуться на Украину, как только будет подписано мирное соглашение, позволяющее аэропортам страны снова открыться для путешественников. Они прогнозируют бум «катастрофического туризма», а также возвращение украинцев в страну, пишет газета Financial Times.

Лоукостер Wizz Air, который был крупнейшей неукраинской авиакомпанией, работавшей в стране до конфликта, заявил, что планирует разместить в стране 15 самолетов в течение двух лет после заключения мирного соглашения, а через семь лет их число увеличится до 50. При этом компания Ryanair сообщила, что может возобновить полеты спустя две недели после заключения сделки.

«Мы это запланировали. Как только откроется воздушное пространство, мы очень быстро вернемся к работе», — сказал FT генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади.

Помимо масштабного возвращения украинцев и восстановительных работ, Варади предсказал волну «катастрофического туризма» в стране, когда путешественники посещают районы, пострадавшие от антропогенных или стихийных бедствий.

Когда пала Берлинская стена, миллионы людей отправились туда, чтобы увидеть ее, отметил он.

