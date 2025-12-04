Центробанк выпустит памятную монету с «Фиксиками»

Центробанк России в пятницу, 5 декабря выпустит в обращение памятные монеты «Фиксики». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Номинал монет составит 3 и 25 рублей, уточнили там.

«Детский сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. Его герои — маленькие человечки, которые живут внутри различных приборов и механизмов. Фиксики отлично разбираются в технике и легко объясняют детям, как все устроено в современном мире», — сказано в сообщении.

В октябре этого года продюсер и соучредитель студии «Мельница» Сергей Сельянов рассказал, что Центробанк в 2027 году планирует выпустить памятную монету с Лунтиком. По его словам, ЦБ напечатает монеты номиналом 3 и 25 рублей будут выполнены из серебра с цветным покрытием, а их тираж составит около одного миллиона экземпляров.

Продюсер отметил, что все отношения с ЦБ были урегулированы должным юридическим образом.

Ранее Банк России анонсировал выпуск новых купюр номиналом десять и пятьдесят рублей.