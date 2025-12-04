Россиян предупредили о подорожании коньков

Экономист Благова: коньки в России подорожают на 10% в 2026 году

Коньки в России подорожают на 5–10% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова в преддверии Всемирного дня катания на коньках 7 декабря.

«Цены на новые зимние коньки для взрослых в специализированных торговых сетях спорттоваров сильно варьируются. Коньки для начального уровня (новые спортсмены) стоят от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, среднего уровня — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Здесь представлены модели с улучшенными характеристиками, повышенной прочностью и удобством, предназначенные для тех, кто регулярно занимается спортом и хочет повысить свою технику. Стоимость профессиональных коньков доходит до 70 тыс. рублей», — отметила Благова.

Она пояснила, что коньки для спортсменов — это высококлассные модели, созданные с использованием передовых технологий и материалов.

По словам экономиста, частота покупок коньков спортсменами достигает до двух-трех раз в год, любители фигурного катания приобретают данный товар ближе к зимнему сезону, не чаще одного раза в год. Наиболее популярные бренды коньков в России — из Швейцарии, Италии, Канады и Австрии, заключила Благова.

