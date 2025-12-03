Глава ВТБ анекдотом прокомментировал спор банков и маркетплейсов

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал анекдот про нищего и семечки, комментируя спор банков и маркетплейсов. Он сделал это в интервью РБК на полях инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

По его словам, в анекдоте идет речь о нищем, который торгует семечками. При этом другой нищий попросил у этого человека доллар.

«Он (первый. — «Газета.Ru») говорит: «У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует». Так и здесь», — сказал глава банка.

Он отметил, что у каждого должна быть своя роль.

«Когда вы обращаетесь в маркетплейс и вам говорят, что этот товар стоит 100 рублей, если вы платите карточкой ВТБ, а 90 [рублей] — если вы платите карточкой такого-то банка нашего, то это является не совсем добросовестной конкуренцией и неравными условиями», — добавил Костин.

В ноябре 2025 года Центробанк РФ после жалоб крупных банков предложил Минэкономразвития России запретить маркетплейсам продавать на своих площадках продукты дочерних банков и менять цену товара в зависимости от способа оплаты — то есть давать специальные скидки при оплате «своей» картой. Аргумент регулятора сводился к тому, что такие программы лояльности дают маркетплейсам и их банкам заведомо неконкурентное преимущество и искажают рынок финансовых услуг и торговли, поэтому Федеральной антимонопольной службе РФ предлагается сделать дополнительным контролером в этом вопросе.

Минэкономразвития сейчас держит паузу: письмо ЦБ официально на рассмотрении, в ведомстве подчеркивают, что любые ограничения скидок и программ лояльности надо оценивать комплексно в рамках уже принятого закона о платформенной экономике, который и так позволяет правительству задавать правила игры по ценам на маркетплейсах.

