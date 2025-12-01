Глава ВТБ высказался о равном подходе к банкам на маркетплейсах

Все банки, которые работают на маркетплейсах, должны получить равные условия. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters.

Глава кредитной организации отметил, что Россия является единственной страной в мире, где маркетплейсы имеют право создавать собственные банки. При этом в США и Китае законодательство ограничивает такую возможность, подчеркнул Костин.

«Я спокойно отношусь к нашим коллегам. Единственный принцип — должен быть равный подход. А так — пусть развиваются, никто не против скидок, все любят кешбэки и скидки. Думаю, разумное решение будет найдено», — сказал глава ВТБ.

В ноябре 2025 года ЦБ после жалоб крупных банков предложил Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать на своих площадках продукты дочерних банков и менять цену товара в зависимости от способа оплаты — то есть давать спецскидки при оплате «своей» картой. Аргумент регулятора сводился к тому, что такие программы лояльности дают маркетплейсам и их банкам заведомо неконкурентное преимущество и искажают рынок финуслуг и торговли, поэтому ФАС предлагается сделать дополнительным контролером в этом вопросе.

Минэкономразвития сейчас держит паузу: письмо ЦБ официально на рассмотрении, в ведомстве подчеркивают, что любые ограничения скидок и программ лояльности надо оценивать комплексно в рамках уже принятого закона о платформенной экономике, который и так позволяет правительству задавать правила игры по ценам на маркетплейсах.

Ранее в Ассоциации российских банков не одобрили запрет скидок на маркетплейсах.