Философ рассказал, можно ли найти сознание у искусственного интеллекта

Эксперименты по проявлению сознания у ИИ возможны, но для этого сознание нужно операционализировать, то есть превратить в то, с чем можно работать, рассказал «Газете.Ru» философ, руководитель профиля «Гейм-дизайн», преподаватель, специалист по истории и теории видеоигр, эксперт Лаборатории геймификации Сбербанка Александр Ветушинский.

Ранее стало известно, что «Яндекс» начал эксперимент по проявлению сознания у ИИ. Компания намерена проверить, способна ли нейросеть сформировать свою точку зрения и устойчивые предпочтения, которые не были бы заимствованы из текстов людей. Если эксперимент окажется успешным, это может стать первым в мире случаем создания ИИ с зачатками собственного мышления, что откроет новые возможности для науки и технологий.

«Сознание нужно концептуализировать и операционализировать, то есть превратить в то, с чем можно работать. Согласно философии сознания, которая тесно связана с современными нейронауками, сознание – это «каково быть мной», – то, что происходит со мной внутри. Это может быть сведено к тому, что мы называем самосознанием. – объяснил Александр Ветушинский в кулуарах конференции «Философия в ответе», проходящей в эти дни в Москве.

По его словам, сознание искусственных систем нужно операционализировать. Если с интеллектом это сделать легко, потому что он считается с помощью тестов IQ, то с сознанием нужно нащупать что-то, чтобы хотя бы косвенно позволяет утверждать, что ИИ как-то себя осознает.

«Вопрос здесь в рационализации. Вероятно, это связано с ментальным словарем. Например, когда я говорю «мне больно», я имею в виду не поведение объектов, а свои чувства. Или, скажем, «я чувствую тоску». Это ключевые слова, которые мы используем для описания внутреннего мира. Однако, учитывая, что большие лингвистические модели обучаются на массиве фраз, они могут включать в себя все эти фразы. Поэтому скорее всего придется идти в уточнение, проверку, чтобы убедиться, насколько действительно ИИ сознает себя. Таким образом, мы можем сказать, что эти эксперименты проводятся с определенной целью — понять, как можно операционализировать понятие сознания», – рассказал Ветушинский.

При этом философ подчеркнул: когда мы слышим громкие заявления о том, что искусственные системы обладают сознанием, важно помнить, что это не всегда означает наличие того сознания, которое мы себе представляем.

«Поэтому важно критически оценивать такие заявления и понимать, как именно исследователи определяют сознание в контексте своих экспериментов. Это поможет нам лучше понять, что именно эти эксперименты доказывают на самом деле», – заключил специалист.

