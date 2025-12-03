На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Большая семерка» в 2025 году выдала Киеву $33 млрд за счет российских активов

Shutterstock

С начала 2025 года «Большая семерка» за счет доходов от российских активов выдала Украине кредитов на $33,8 млрд. Такие данные следуют из расчетов РИА Новости.

Эта сумма составляет три четверти от иностранного финансирования украинского бюджета, отмечается в сообщении.

В 2024 году страны G7 одобрили выдачу Украине кредита на сумму примерно в $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

В конце прошлого года первые средства — $1 млрд — передали США, но с тех пор поступлений от них больше не было. самыми крупными донорами для Украины стал Евросоюз, который направил Украине кредитных средств на $21,1 млрд. Еще $12,7 млр приходятся на Канаду, Великобританию и Японию.

1 декабря глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия все еще против кредита Украине за счет замороженных активов РФ. Она отметила, что обсуждение данного вопроса в настоящее время продолжается.

Большинство замороженных активов России находятся в юрисдикции Европы. Самый большой объем в €191 млрд заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Ранее Бельгия заявила, что быстрое использование активов РФ навредит мирному плану.

