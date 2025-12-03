ЦБ может отложить корректировку закона о маркетплейсах из-за спора с банками

В Центральном банке России заявили о возможности отложить корректировку закона о платформенной экономике из-за спора банков с маркетплейсами. Об этом «Известиям» рассказал зампред Банка Россия Алексей Гузнов.

«Речь идет о том, каким образом выстроить механизм оплаты товаров, которые продаются на маркетплейсах. Позиции банков мы, по меньшей мере, услышали. Понятно, что тут разные игроки, потому что другую позицию формируют те банки, которые внутри маркетплейсов», — сообщил Гузнов.

Он отметил, что ЦБ сформулировал свои предложения, а вопрос активно обсуждается в публичном поле. По словам Гузнова, решения о корректировке действующего закона или о ее переносе появятся «в самое ближайшее время».

При этом изначально у ЦБ была другая позиция. На форуме ЦБ «Фокус на клиента» глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала скидки, которые платформы предоставляют при оплате покупок картами своих банков, «не совсем справедливой конкуренцией». Таким образом она поддержала критику главы Сбера Германа Грефа.

Ранее Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах.