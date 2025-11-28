На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах

Ozon назвал инициативу банков о запрете скидок двойными стандартами
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Идея запрета скидок на маркетплейсах, выдвинутая российскими банками, является проявлением двойных стандартов и нарушает принципы честной конкуренции. Об этом РБК заявили в пресс-службе Ozon.

В компании подчеркнули, что инициатива пяти банков негативно отразится на десятках миллионов покупателей, которые будут вынуждены платить больше. При этом банки продолжают предоставлять скидки и бонусы в рамках своих собственных систем.

«Предлагая запретить маркетплейсам скидки, банки вводят двойные стандарты. Они считают, что им можно предоставлять скидки и бонусы своим клиентам, а маркетплейсам нельзя», — заявили в Ozon.

В компании отметили, что не согласны с контраргументом о несопоставимости масштабов торговых площадок банков и крупных маркетплейсов. По данным Ozon, торговые площадки банков действительно значительно уступают по всем параметрам, несмотря на крупные инвестиции в их развитие.

В Ozon уверены, что через обращение к регуляторам банки пытаются снизить конкурентные риски в борьбе с маркетплейсами. Компания призвала кредитные организации присоединиться к программе лояльности наравне с «Озон Банком» вместо ограничения конкуренции.

В ноябре 2025 года ЦБ после жалоб крупных банков предложил Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать на своих площадках продукты дочерних банков и менять цену товара в зависимости от способа оплаты — то есть давать спецскидки при оплате «своей» картой. Аргумент регулятора сводился к тому, что такие программы лояльности дают маркетплейсам и их банкам заведомо неконкурентное преимущество и искажают рынок финуслуг и торговли, поэтому ФАС предлагается сделать дополнительным контролером в этом вопросе.

Минэкономразвития сейчас держит паузу: письмо ЦБ официально на рассмотрении, в ведомстве подчеркивают, что любые ограничения скидок и программ лояльности надо оценивать комплексно в рамках уже принятого закона о платформенной экономике, который и так позволяет правительству задавать правила игры по ценам на маркетплейсах.

Ранее россияне рассказали, как часто покупают на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами