Минтруд подсчитал, сколько работников нужно привлечь в экономику России до 2032 года

Минтруд: более 12 млн работников нужно привлечь в экономику РФ до 2032 года
Алексей Дружинин/РИА Новости

Согласно новому прогнозу Минтруда в российскую экономику ежегодно до 2032 года необходимо вовлекать около 1,7 млн человек, заместив в ближайшие семь лет 12,2 млн человек. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что в среднегодовом выражении видно, что эти показатели стали несколько ниже первоначального прогноза, который был сделан на пять лет. По словам Котякова, согласно первому прогнозу, представленному в начале года, до 2030 года необходимо было заместить около 11 млн работников или 2,2 млн человек в год.

Глава Минтруда добавил, что подобный прогноз на семь лет был создан в России впервые. В рамках него было увеличено количество опрошенных работодателей на четверть и составило 330 тысяч компаний с общей численностью штата в 23 млн сотрудников.

Сравнивая два прогноза, Котяков отметил, что в семилетнем прогнозе был изменен источник сведений для расчета замещающей потребности, что помогло повысить точность оценок.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на текущий момент в России сложился максимальный уровень трудоспособного населения. За пять лет доля занятых в России увеличилась на 4 млн человек, а с 2022 года — на 2,6 млн человек.

По словам Голиковой, отмечается существенный рост численности молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, а максимальный уровень занятости трудоспособного населения составил 61,4%.

Ранее Набиуллина рассказала, что помогло российской экономике адаптироваться к санкциям.

