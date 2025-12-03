На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии открыли представительство Банка России

Центробанк сообщил об открытии представительства в Мумбаи
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк России открыл представительство в Мумбаи. Об этом сообщили на сайте финансового регулятора.

В публикации говорится, что открытие точки в финансовой столице Индии будет способствовать усилению и продвижению интересов финансового сектора страны на одном из ключевых международных направлений. Представительство станет связующим звеном между регуляторами и участниками финансового рынка РФ и Индии, а также создаст необходимые условия для взаимовыгодного сотрудничества государств.

Первое представительство ЦБ РФ за рубежом было открыто в 2017 году в Пекине.

1 декабря первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что финрегулятор прорабатывает вопрос открытия представительств в нескольких странах, объект в Индии приступит к работе в ближайшее время.

По его словам, наличие представительств поможет осуществлять контакт с участниками и регуляторами финансового рынка стран — партнеров, позволит лучше доносить мысли, позиции, запросы Центробанка.

Ранее Силуанов оценил работу Центробанка.

