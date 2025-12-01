Банк России работает над открытием представительств в нескольких странах

Центробанк РФ прорабатывает вопрос открытия представительств в нескольких странах, объект в Индии приступит к работе в ближайшее время. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, передает ТАСС.

По его словам, наличие представительств поможет осуществлять контакт с участниками и регуляторами финансового рынка стран — партнеров, позволит лучше доносить мысли, позиции, запросы Центробанка. Чистюхин отметил, что эффективная работа представительства в Китае убедила Банк создать аналоги в других государствах.

«Оно (представительство. — «Газета.Ru») показало свою максимальную эффективность, и мы стали реализовывать направление, в соответствии с которым прорабатываем вопросы по открытию представительств еще в нескольких странах», — сказал он.

Зампредседателя ЦБ добавил, что вопрос с открытием представительства в Индии уже решен — оно будет расположено в Мумбаи и в скором времени начнет работу.

В апреле глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ ведет «некоторые» переговоры с зарубежными банками по открытию филиалов в России. Она отметила, что раскрывать информацию пока преждевременно.

