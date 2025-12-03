На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Строительство железной дороги за 50 трлн рублей признали нецелесообразным

«Ъ»: в правительстве предложили Путину не строить Севсиб из-за его дороговизны
Anastasiya_Rav/Shutterstock/FOTODOM

Российское правительство посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Севсиба) в связи с его дороговизной из‑за сложных геологических условий. Об этом вице-премьер Виталий Савельев в письме сообщил президенту РФ Владимиру Путину, сообщил источник газеты «Коммерсантъ» («Ъ»).

«Правительство посчитало нецелесообразным строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали — участков от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в Китае», — говорится в статье.

По словам собеседника издания, отказаться от проекта решили из‑за его высокой стоимости. Затраты на строительство Севсиба в связи со сложными геологическими условиями оценены в 50 трлн рублей, а инвестпрограмма РЖД и так существенно сокращена, добавил он.

Президент России Владимир Путин в 2023 году поручал кабмину совместно с правительством Кузбасса рассмотреть вопрос о строительстве этой магистрали. Он обсуждается на протяжении многих лет. Стратегия развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года предусматривала строительство Северо-Сибирской дороги протяженностью 1,9 тыс. км и стоимостью почти 218 млрд руб. от Нижневартовска через Белый Яр до Усть-Илимска.

