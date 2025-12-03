В США детям откроют «счета Трампа»

Администрация президента США Дональда Трампа откроет несовершеннолетним гражданам страны накопительные инвестиционные счета с $1 тысячей. Об этом американский лидер заявил в ходе презентации инициативы, трансляция проводилась на YouTube-канале Белого дома.

Трамп отметил, что данное решение позволит детям из малоимущих семей накопить сбережения к совершеннолетию. По его словам, средства перечислят на счета граждан, родившихся в период с 2025 по 2028 год. При этом для участия родителям или опекунам нужно подать заявку. «Счета Трампа» станут доступными 4 июля 2026 года — в день 250-летия США.

Согласно условиям инициативы, перечислять средства на счета детей смогут родители и их работодатели, члены семьи, благотворительные организации. После этого деньги будут реинвестироваться в ценные бумаги фондов, отслеживающих входящие в ключевые биржевые индексы компании. При этом после достижения совершеннолетия счета конвертируют в обычные пенсионные накопительные программы.

По оценке минфина США, если счета для детей будут ежегодно пополняться на максимальную сумму в размере $5 тысяч, то к 18 годам граждане смогут накопить от $191,5 до $676,4 тысячи.

