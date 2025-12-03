В Госдуме предложили ввести трехлетние кредитные каникулы для ряда предприятий

Группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, который предлагает ввести трехлетние кредитные каникулы для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Три года вместо текущих шести месяцев дадут предпринимателям свободно вздохнуть и адаптироваться к изменениям, перестроить финансовую модель и сохранить штат сотрудников», — сказал лидер партии Леонид Слуцкий.

Согласно документу, предпринимателям, применяющим УСН, предоставят возможность установить льготный период длительностью до трех лет в период с 2026 по 2028 год. При этом крайним сроком кредитных каникул станет 31 декабря 2028 года. Если сроки не будут указаны, то их установят автоматически — с даты подачи заявления до конца 2028 года.

В октябре председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в РФ нужно расширить условия для получения кредитных каникул, чтобы он стали доступнее не только по критериям получения, но и по размеру займа. Он отметил, что сейчас механизм кредитных каникул действует для бойцов СВО, а с 1 октября закон распространился на самозанятых и малый бизнес.

