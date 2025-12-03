На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орешкин перефразировал Аршавина в ответ на вопрос о курсе рубля

Орешкин перефразировал Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозах по курсу рубля
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин перефразировал слова российского футболиста Андрея Аршавина, отвечая на вопрос о прогнозах по курсу рубля. Об этом сообщает ТАСС.

«Если вы что-то не можете прогнозировать — это ваши проблемы», — сказал глава администрации.

Аршавин произнес подобную фразу в 2012 году, вызвав широкий резонанс. Тогда футболист заявил, что ожидания фанатов — это их собственные проблемы.

19 ноября управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев спрогнозировал, что средний курс доллара составит 88–95 рублей в 2026 году. По его словам, сильный рубль не отменяет базовый инстинкт россиян в сохранении капитала: население продолжает покупать валюту, потому что не верит в фундаментальную устойчивость текущего курса и закладывает будущие потенциальные шоки, в том числе бюджетные, санкционные и геополитические.

Ранее эксперт спрогнозировал курс юаня на начало декабря.

