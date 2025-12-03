Стало известно, почему мошенники заставляют жертв перезванивать

Мошенники переходят к новым методам обхода защиты, и одним из самых активно развивающихся сценариев стала схема, при которой жертва сама звонит преступникам. Такой подход начал активно применяться еще во втором квартале этого года как ответ на ужесточение мер со стороны государства, операторов и бизнеса, рассказал «Газете.Ru» руководитель департамента Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков.

По данным F6, антифрод-системы операторов связи в первую очередь отслеживают входящие вызовы, сверяя номера с высокорисковыми списками. Если же пользователь сам перезванивает на номер мошенников, вызов нередко проходит мимо стандартных механизмов фильтрации. Кроме того, такие сценарии показывают значительно более высокую «конверсию»: люди, которые сами инициировали контакт, чаще становятся жертвами обмана, предупредил эксперт.

«Чтобы снизить риски, россиянам нельзя перезванивать на незнакомые или сомнительные номера, даже если звонок выглядит официальным. Нужно обращаться в организации только по номерам, указанным на официальных сайтах. Не стоит никому не сообщать коды из СМС, независимо от легенды. Нельзя устанавливать приложения, которые присылают незнакомые люди в мессенджерах», — посоветовал Ермаков.

Он отметил, что с ростом цифровых ограничений злоумышленники будут искать новые способы обойти защиту, поэтому внимательность пользователей остается ключевым фактором безопасности.

