Россиян предупредили, что налоговая может списать у них деньги со счетов

Экономист Фатхлисламова: у россиян, не заплативших налоги, спишут деньги со вклада
close
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Налоговая может списать у россиян, не заплативших налоги, деньги со вкладов и счетов, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.

«С 1 ноября ФНС может применять внесудебный порядок списания задолженности в следующем порядке: в течение трех месяцев с момента даты просрочки ФНС направляет требование об уплате и дает восемь дней на погашение задолженности. Если налоги не поступят через восемь дней, ФНС в течение шести месяцев направит должнику решение о взыскании. Если должник не заплатит и в этом случае, то ФНС спишет налоговую задолженность вместе с пенями со счетов и вкладов физлица», — отметила Фатхлисламова.

Она сослалась на данные ФНС России, согласно которым было разослано 66,5 млн уведомлений россиянам об уплате имущественных налогов (транспортный, земельный, налог на имущество) и НДФЛ на общую сумму порядка 410 млрд рублей. В 2025 году почти треть всех уведомлений направлены в бумажном виде (21,5 млн), 45 млн в электронном виде через личный кабинет в приложении «Мой налог» или на «Госуслугах», уточнила экономист.

Она добавила, что при неуплате имущественных налогов с 2 декабря будут начисляться пени, их размер зависит от ключевой ставки и составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ ежедневно с суммы неуплаченных налогов. До очередного заседания ЦБ 19 декабря размер пени составит 0,055% с каждого рубля неуплаченных налогов. Экономист сказала, что средний налоговый платеж россиянина по имущественным налогам составляет 6165 рублей за 2024 год.

Ранее россиянам напомнили о крайнем сроке уплаты налогов.

