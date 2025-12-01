На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о крайнем сроке уплаты налогов

Экономист Балынин: с 2 декабря будут начисляться пени за неуплату налогов
Shutterstock

Гражданам следует оплатить имущественные налоги за 2024 год не позднее 1 декабря 2025 года. Со 2 декабря будут начисляться пени за неуплату налогов, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он подчеркнул, что исполнение налоговых обязательств является прямой конституционной обязанностью россиян (ст. 57 Конституции РФ).

«Сегодня оплатить начисления можно в несколько кликов через цифровые сервисы, и процедура стала максимально простой. Однако при просрочке автоматически начисляется пеня — за каждый календарный день, начиная с момента возникновения недоимки до дня полного погашения долга. Размер пени для физических лиц рассчитывается как одна трехсотая действующей ключевой ставки Банка России. Сейчас ставка составляет 16,5%, то есть ежедневный размер пени равен 0,055%», — отметил Балынин.

Он привел примеры расчета для суммы долга в 17 тыс. рублей при ключевой ставке в 16,5%.

• за 30 дней просрочки — около 280 рублей;
• за 60 дней — около 561 рубля;
• за 90 дней — примерно 842 рубля.

По словам Балынина, пени уплачиваются сверх основного долга по налогу и не отменяет другие меры, предусмотренные законодательством в случае нарушения сроков.

Ранее стало известно, сколько россиян могут не заплатить налоги вовремя.

