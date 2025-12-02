На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне смогут заработать на вкладах 9,5 трлн рублей в 2025 году

Старший вице-президент ВТБ Охорзин: доход вкладчиков вырастет в 1,5 раза
Freepik.com

В 2025 году, по оценке ВТБ, российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин на 16-м Инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Он отметил, что доход вкладчиков в этом году будет в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 году.

По словам Охорзина, ВТБ выплатит более 1,6 трлн рублей в качестве процентного дохода.

Охорзин добавил, что сберегательные продукты сохраняют высокую доходность, обеспечивают защиту от инфляции и приносят стабильный пассивный доход.

Также в ВТБ зафиксировали устойчивый рост сберегательной активности клиентов. По данным банка, число сберегателей в ВТБ достигло 10 млн человек.

