Топ-менеджер ВТБ заявил, что рубль обречен на «сравнительную крепость»

Для инвесторов максимально безопасны рублевые депозиты. Об этом на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, сообщает ТАСС.

Он обратил внимание, что «обычные» валюты для накопления ушли из РФ. При этом в стране имеется «пара» юань-доллар, отметил первый зампред Банка.

«И по сути нет больше тихих гаваней, где можно было бы спокойно, независимо от геополитических пертурбаций, накапливать. Поэтому, по сути, рубль, на мой взгляд, обречен на сравнительную крепость. Поэтому рублевый депозит очень хорош», — сказал Пьянов.

Также он подчеркнул, что такой сберегательный инструмент обеспечивает максимальную защиту и очень прост.

Во вторник начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев заявил, что с начала 2025 года рубль по отношению к доллару укрепился примерно на 24%, укрепление к евро составляет около 14%, к юаню — почти 21%.

Центробанк РФ установил на 2 декабря курс доллара примерно на уровне 77,7 рубля, евро — 90,3 рубля, юаня — 10,9 рубля.

Ранее в Госдуме заявили, что России нужен слабый рубль.