На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Топ-менеджер ВТБ заявил, что рубль обречен на «сравнительную крепость»

Топ-менеджер ВТБ Пьянов посоветовал вкладывать деньги в рублевые депозиты
true
true
true
close
Depositphotos

Для инвесторов максимально безопасны рублевые депозиты. Об этом на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, сообщает ТАСС.

Он обратил внимание, что «обычные» валюты для накопления ушли из РФ. При этом в стране имеется «пара» юань-доллар, отметил первый зампред Банка.

«И по сути нет больше тихих гаваней, где можно было бы спокойно, независимо от геополитических пертурбаций, накапливать. Поэтому, по сути, рубль, на мой взгляд, обречен на сравнительную крепость. Поэтому рублевый депозит очень хорош», — сказал Пьянов.

Также он подчеркнул, что такой сберегательный инструмент обеспечивает максимальную защиту и очень прост.

Во вторник начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев заявил, что с начала 2025 года рубль по отношению к доллару укрепился примерно на 24%, укрепление к евро составляет около 14%, к юаню — почти 21%.

Центробанк РФ установил на 2 декабря курс доллара примерно на уровне 77,7 рубля, евро — 90,3 рубля, юаня — 10,9 рубля.

Ранее в Госдуме заявили, что России нужен слабый рубль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами