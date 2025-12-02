На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о движении курса рубля на этой неделе

Эксперт Соболев: с начала 2025 года укрепление рубля к евро составляет около 14%
Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

С начала 2025 года рубль по отношению к доллару укрепился примерно на 24%, укрепление к евро составляет около 14%, к юаню — почти 21%. Об этом «Известиям» рассказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Центробанк РФ установил на 2 декабря курс доллара примерно на уровне 77,7 рубля, евро — 90,3 рубля, юаня — 10,9 рубля. При этом, согласно данным Мосбиржи, 2 декабря юань также торгуется по курсу 10,9 рубля.

«Итоги осенней торговой сессии закрепляют сильные позиции национальной валюты и позволяют рассчитывать на ее дальнейшее укрепление в декабре в рамках складывающегося годового тренда», — сказал эксперт.

Он отметил, что в декабре стоимость доллара составит примерно 73–82 рубля, а евро — в районе 85–94 рубля.

По словам специалиста, главными факторами восстановления рубля в этом году стали высокая ставка ЦБ и незначительное на этом фоне восстановление импорта. Также влияние оказали геополитика и профицит торгового баланса страны.

«Факторов давления на российскую валюту, которые могли бы существенно и надолго ее ослабить, пока нет. Внешний фон остается неопределенным, проблема с дефицитом бюджета, вероятно, будет решаться Минфином в обход политики девальвации национальной валюты», — отметил Соболев.

Накануне директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин спрогнозировал, что курс рубля может снизиться к доллару и евро на 20% и более, если снятие антироссийских санкций будет происходить в сложный для РФ момент.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин назвал условие для ослабления рубля.

