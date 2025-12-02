Россия выступила за расширение поставок сельхозпродукции в Китай

Российская Федерация поддерживает расширение поставок сельскохозяйственной продукции в КНР. Об этом на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, сообщает РИА Новости.

«Мы поддерживаем расширение взаимных поставок сельскохозяйственной продукции из России в Китай», — сказал он.

По словам министра, российская продукция пользуется большим спросом на китайском рынке.

Также он заявил о наличии проблем, связанных с подделкой под российскую продукцию товаров других стран.

В ноябре консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная рассказала, что Россия активно углубляет сотрудничество с азиатскими странами, в том числе расширяется доступ отечественного зерна на китайский рынок. Она отметила, что это направление имеет огромный потенциал, а успех во многом зависит от геополитической ситуации, включая торговые отношения Пекина с Вашингтоном, которые могут обеспечить получение квоты на беспошлинный импорт зерна.

Ранее сообщалось, что Россия планирует купить суда для перевозки зерна в Китае, чтобы сэкономить.