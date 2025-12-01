Названы реалистичные курсы доллара и евро в 2026 году

Реалистичный курс доллара составит 90 рублей, а евро — от 100 рублей в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«В 2026-м ожидаем среднегодовой курс рубля к доллару выше 90 рублей, к евро — выше 100 рублей. Курс рубля вернется к экономически более обоснованным уровням. В пользу такого прогноза говорят несколько факторов. Первый фактор — курс ЦБ на снижение ключевой ставки. К концу будущего года ключевая ставка может опуститься к 12%, что оживит кредитование, в том числе под импорт, и снизит привлекательность рублевых сбережений», — отметил Бахтин.

По его словам, ЦБ закончит валютные «операции зеркалирования» инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В целом объем валютных интервенций может сократиться почти вдвое в сравнении с 2025 годом, предупредил Бахтин.

Он добавил, что возвращению курса рубля к экономически обоснованным уровням также будут способствовать уменьшение цены отсечения по бюджетному правилу на $1, до $59 за баррель, и рост импорта. Чем ниже будут ставки и чем активнее будет восстанавливаться экономическая активность в стране, тем выше будет спрос на зарубежные товары, комплектующие, а значит, и на иностранные деньги, заключил Бахтин.

По данным Investing.com, доллар 28 ноября стоил 78–78,6 рубля, а евро — 90,2–91,2 рубля.

