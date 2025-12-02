Названы причины сокращения разрыва в зарплатах бедных и богатых россиян

Резкое сокращение разрыва в зарплатах бедных и богатых россиян связано с тем, что в последние два-три года обычным специалистам стали платить существенно больше на фоне растущей конкуренции за кадры. При этом у топ-менеджеров и руководящего звена зарплата практически не менялась, объяснил НСН замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Так он прокомментировал сообщение о том, что разрыв в заработной плате между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился до минимального значения с 2000 года. Сейчас разница между показателями достигает 12,7 раза. Ветерков напомнил, что в последние годы в России зарплаты линейного персонала росли, особенно с учетом дефицита кадров на рынке труда.

«Во всех отраслях на стартовой позиции зарплаты выросли, они стали рыночными, — заявил эксперт. — Компании на всех вакансиях выравняли зарплаты, конкурируют друг с другом не только деньгами, но и другими условиями труда».

При этом руководящего звена эта тенденция не коснулась, особенно с учетом снижения прибыли многих компаний из-за сложной экономической ситуации, добавил специалист. Так как их уровень зарплат остается примерно одинаковым, удается добиться сокращения разрыва. Это позитивный фактор для экономики в целом, так как делает ситуацию более справедливой, подчеркнул глава «Работа.ру».

«Если говорим про более массовые профессии, теперь квалифицированные рабочие стали получать больше, что для экономики, конечно, плюс», — заключил эксперт.

Напомним, по данным Росстата, в текущем году 10% самых бедных работников получали около 25 тыс. рублей, когда 10% наиболее обеспеченных — более 315 тыс. Разница между показателями достигла 12,7 раза. Как подчеркивает газета, это минимальный показатель за все время ведения статистики с 2000 года. Самые высокие значения были в 2000 году — 34 раза, и в 2001 году — 39,6 раза.

Ранее были названы регионы России, где средняя зарплата составила более 150 тыс. рублей.