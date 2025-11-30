Названы регионы России, где средняя зарплата составила более 150 тыс. рублей

Среднемесячную заработную плату выше 150 тыс. рублей зафиксировали в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве и Магаданской области. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые изучил ТАСС.

По информации ЕМИСС, среднемесячная номинальная начисленная зарплата следующая: Чукотский автономный округ — 192 934 рубля, Ямало-Ненецкий автономный округ — 173 480 рублей, Москва — 161 100 рублей, Магаданская область — 152 498 рублей.

Средние зарплаты выше 100 тыс. рублей зафиксированы также в Московской, Мурманской и Сахалинской областях, в Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Камчатке и в Санкт-Петербурге.

В ЕМИСС пояснили, что среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается как отношение фонда оплаты труда работников списочного и несписочного состава, а также внешних совместителей, к среднесписочной численности сотрудников и количеству месяцев в отчетном периоде. В фонд оплаты труда включаются все начисленные суммы оплаты труда с учетом НДФЛ и других удержаний, компенсации за условия труда, доплаты, надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также систематическая оплата питания и проживания.

