На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы регионы России, где средняя зарплата составила более 150 тыс. рублей

ЕМИСС: в четырех регионах России средняя зарплата превысила 150 тыс. рублей
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Среднемесячную заработную плату выше 150 тыс. рублей зафиксировали в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве и Магаданской области. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые изучил ТАСС.

По информации ЕМИСС, среднемесячная номинальная начисленная зарплата следующая: Чукотский автономный округ — 192 934 рубля, Ямало-Ненецкий автономный округ — 173 480 рублей, Москва — 161 100 рублей, Магаданская область — 152 498 рублей.

Средние зарплаты выше 100 тыс. рублей зафиксированы также в Московской, Мурманской и Сахалинской областях, в Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Камчатке и в Санкт-Петербурге.

В ЕМИСС пояснили, что среднемесячная начисленная зарплата рассчитывается как отношение фонда оплаты труда работников списочного и несписочного состава, а также внешних совместителей, к среднесписочной численности сотрудников и количеству месяцев в отчетном периоде. В фонд оплаты труда включаются все начисленные суммы оплаты труда с учетом НДФЛ и других удержаний, компенсации за условия труда, доплаты, надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также систематическая оплата питания и проживания.

Ранее россиянам рассказали, сколько сейчас можно заработать на стройке без опыта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами