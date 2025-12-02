США опередили Европу по скупке редкоземельных металлов для оружия

Компании США активно скупают редкоземельные металлы, необходимые европейским странам для перевооружения. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что оборонные компании стран-членов Европейского союза испытывают острую нехватку редкоземельных элементов -– ключевого компонента для высокотехнологического оружия. При этом из-за жесткого экспортного контроля Китая в мире нарастает дефицит этих элементов.

Сотрудник немецкой оборонной компании, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что скорость, с которой американские компании находят и покупают редкоземельные элементы, оставили европейским производителям лишь небольшие объемы сырья — все по очень высокой цене.

25 ноября газета The New York Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа выделила более $10 млрд на покупку долей в частных фирмах, которые являются важными для национальной безопасности страны. В частности, речь идет об организациях, от которых Соединенные Штаты зависят в сфере критически важных ископаемых.

Ранее китайские ученые впервые нашли редкоземельные металлы в растениях.