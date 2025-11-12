Китайские ученые впервые нашли редкоземельные металлы в растениях

Исследователи из Института геохимии Гуанчжоу при Китайской академии наук впервые в мире обнаружили редкоземельные элементы (РЗЭ) в живых растениях. Об этом сообщает издание China Daily.

Необычный феномен минерализации редкоземельных элементов ученые выявили в папоротниках, в частности — в вечнозеленом виде Blechnum orientale. В его тканях исследователи обнаружили образование минерала монацита-(La).

Монацит-(La) — это разновидность монацита, содержащая лантан. Редкость монацита связана с тем, что он обычно встречается в виде отдельных кристаллов. Крупные месторождения монацита находятся в песчаных отложениях прибрежной полосы морей, например, в Австралии, Бразилии, Египте, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, США и Цейлоне. Из монацита получают редкоземельные металлы, которые используются в электронике, энергетике и производстве высокотехнологичных материалов.

По словам авторов работы, папоротник действует как своеобразный «пылесос»: поглощает редкоземельные элементы из окружающей среды, накапливает их, а затем способствует осаждению в виде наночастиц и кристаллизации в фосфатные минералы. При этом, в отличие от природного монацита, который часто содержит радиоактивные элементы, «биомонацит» является его безопасным аналогом.

Редкоземельные металлы широко применяются в высокотехнологичных отраслях, однако в мире ощущается их дефицит. На фоне торговых ограничений и санкций они считаются одним из самых уязвимых звеньев в глобальной цепочке поставок. Исследователи надеются, что их открытие может стать основой для экологически чистого способа добычи стратегически важных металлов.

