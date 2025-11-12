На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китайские ученые впервые нашли редкоземельные металлы в растениях

China Daily: ученые обнаружили редкоземельные элементы в папоротниках
true
true
true
close
herbal-organic.com

Исследователи из Института геохимии Гуанчжоу при Китайской академии наук впервые в мире обнаружили редкоземельные элементы (РЗЭ) в живых растениях. Об этом сообщает издание China Daily.

Необычный феномен минерализации редкоземельных элементов ученые выявили в папоротниках, в частности — в вечнозеленом виде Blechnum orientale. В его тканях исследователи обнаружили образование минерала монацита-(La).

Монацит-(La) — это разновидность монацита, содержащая лантан. Редкость монацита связана с тем, что он обычно встречается в виде отдельных кристаллов. Крупные месторождения монацита находятся в песчаных отложениях прибрежной полосы морей, например, в Австралии, Бразилии, Египте, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, США и Цейлоне. Из монацита получают редкоземельные металлы, которые используются в электронике, энергетике и производстве высокотехнологичных материалов.

По словам авторов работы, папоротник действует как своеобразный «пылесос»: поглощает редкоземельные элементы из окружающей среды, накапливает их, а затем способствует осаждению в виде наночастиц и кристаллизации в фосфатные минералы. При этом, в отличие от природного монацита, который часто содержит радиоактивные элементы, «биомонацит» является его безопасным аналогом.

Редкоземельные металлы широко применяются в высокотехнологичных отраслях, однако в мире ощущается их дефицит. На фоне торговых ограничений и санкций они считаются одним из самых уязвимых звеньев в глобальной цепочке поставок. Исследователи надеются, что их открытие может стать основой для экологически чистого способа добычи стратегически важных металлов.

Ранее были названы овощи, накапливающие опасные токсины из почвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами