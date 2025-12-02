В ВТБ пожаловались на «безумные качели» курса рубля

За последние 15 лет бизнес в России не испытывал такой широкой уверенности в том, что нынешний курс рубля не отражает реальность. Об этом заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, передает РБК.

Свою позицию представитель финансовой отрасли выразил в пьесе «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», где топ-менеджер описал состояние курса рубля как «безумные качели».

По мнению Пьянова, официальный курс рубля, публикуемый руководством Центробанка (ЦБ), все чаще воспринимается участниками рынка в качестве ненадежного. Он добавил, что показатели, транслируемые регулятором, являются излишне «волатильными».

«Курс наш — безумные качели: то семьдесят, то сто при нефти сорок. Неактуальны ваши прошлые модели, узрите берега — спадет с рубля весь морок», — написал он.

Помимо этого, в пьесе поднимается вопрос о возможном заключении «тайного пакта» между исполнительной властью и Центробанком. В произведении соответствующий вопрос поднимает символизирующий ВТБ «эльф в синих штанишках», описанный Пьяновым в качестве проказника и «выскочки-всезнайки», который задает вопросы «повелителю духов Оберону» и «покровительнице фей Титании».

Пьянов, комментируя пьесу, отметил, что потенциальное соглашение может включать в себя сохранение целевого ориентира для инфляции на уровне 4% в год, а также сохранение жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), обеспечивающей процесс дезинфляции и рост ВВП.

