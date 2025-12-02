Представитель ВТБ написал пьесу об инфляции по мотивам произведения Шекспира

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что в 2025 году между исполнительной властью и Центробанком, который должен функционировать независимо от федеральных органов государственной власти, мог быть заключен «тайный пакт». Такую идею он обыграл в пьесе «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», передает РБК со ссылкой на текст произведения.

В произведении вопрос о «тайном пакте» поднимает символизирующий ВТБ «эльф в синих штанишках», описанный Пьяновым в качестве проказника и «выскочки-всезнайки», который задает вопросы «повелителю духов Оберону» и «покровительнице фей Титании».

Помимо этого, в беседе участвует Инфляция — бывшая добродетель, а ныне «падший дух», облаченный в «одежды, что когда-то были светлы, ныне же — темны и искусительны».

Фабула строится вокруг диалога эльфа и Оберона. Первый требует раскрыть подробности соглашения, включая прогнозы о будущем курсе рубля и «безумных качелях», на которых он балансирует.

Пьянов, комментируя пьесу, отметил, что потенциальное соглашение может включать в себя сохранение целевого ориентира для инфляции на уровне 4% в год, а также сохранение жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), обеспечивающей процесс дезинфляции и рост ВВП.

До этого газета «Известия» писала о том, что некоторые российские банки в текущем месяце начали повышать ставки по вкладам в рублях, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки. Отмечалось, что в сентябре ЦБ РФ пошел по консервативному сценарию и снизил ключевую ставку лишь до 17%. Это решение сказалось и на вкладах, что проявилось в замедлении динамики снижения ставок.

