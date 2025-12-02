Банкам РФ разрешили до 2027 года не раскрывать чувствительные к санкциям данные

ЦБ РФ на год продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные

Право российских банков не раскрывать чувствительные к санкциям сведения продлили до конца 2026 года. Об этом сообщается на сайте Центрального банка РФ.

«Меры, которые планируется продлить <...> до 31 декабря 2026 года включительно: право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию», — говорится в заявлении.

В частности, речь идет об условиях реорганизации финансовых организаций. Также банки, реорганизуемые путем слияния, присоединения или преобразования, и дальше смогут не раскрывать часть данных о существенных фактах, затрагивающих их финансово-хозяйственную деятельность.

Кроме того, ЦБ РФ решил продлить право не являющихся эмитентами банков полностью не обнародовать МСФО-отчетность. То же касается аудиторских заключений об этой отчетности.

24 октября глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, в ходе которой заявила, что точное влияние западных санкций сложно предсказать. Как она сказала, введенные странами Запада рестрикции являются негативным внешним фактором. Однако многое зависит от скорости адаптации российской экономики к этим ограничениям.

Ранее в ЦБ РФ оценили устойчивость финансового сектора страны к западным санкциям.