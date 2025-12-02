На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Россиян трясет»: депутат объяснил, для чего Долину пригласили в Госдуму

Депутат Свищев: Долину позвали в Госдуму, чтобы она представила новые факты
Певицу Ларису Долину пригласили в Госдуму на круглый стол, главной темой которого станет вопрос защиты россиян, покупающих жилье на вторичке. По словам депутата Дмитрия Свищева, ее позвали из-за громкого прецедента с возвращением проданной квартиры, чтобы дать возможность высказаться и успокоить взволнованных россиян. Так она сможет представить новые факты и объяснить, почему суд встал на ее сторону, отметил он в беседе с 360.ru.

«Позвонили ее директору, уже обсуждаем вопрос ее прихода. Придет или не придет — это ее дело. Хотелось бы понять, что случилось на самом деле, ее мнение услышать. Хотим понять, как это все происходит, почему правосудие встало на ее сторону. Может, откроет нам глаза, какие-то факты, может, мы не знаем», — пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что после дела с ее квартирой российское «общество трясет», в суды начали массово направляться иски о продаже квартиры под действием мошенников, а недобросовестные продавцы начали обманывать россиян. Причем схему интегрировали в автомобильный рынок. По словам Свищева, если сейчас эту ситуацию не остановить, то она перерастет в «неуправляемый процесс», поэтому необходимо обсудить эту тему и принять ключевые решения.

Депутат также сообщил, что в круглом столе должны принять участие представители СК РФ, судов, правоохранительных органов, а также адвокаты и непосредственно покупатели жилья, которые пострадали из-за «схемы Долиной». Люди потеряли свои деньги из-за незаконного отношения к ним со стороны «обманутых бабушек», подчеркнул Свищев.

Целью планирующегося обсуждения парламентарий назвал желание выслушать обе стороны, а затем сформировать новый законопроект, который позволит защитить россиян, приобретающих жилье. Уже разработанная инициатива требует доработки – пока предлагаемых мер недостаточно, заключил он.

Напомним, о том, что Долину позвали в Госдуму, стало известно накануне. Отмечается, что также в числе приглашенных представители Росреестра и Минюста.

Как отмечал до этого юрист по недвижимости Денис Бутовичев, «схема Долиной» в последнее время отпугнула россиян от вторичного рынка жилья. Он подчеркнул, что из-за этой темы все «стоят на ушах», вследствие чего на время восстановившиеся объемы продаж на вторичке вновь обрушились.

Ранее Цыганова обвинила Долину в пренебрежении к россиянам.

