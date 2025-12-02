На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Костин открыл пленарную сессию форума ВТБ с участием Путина

Стартовала пленарная сессия первого дня форума ВТБ «Россия зовет!»
true
true
true

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин открыл пленарную сессию 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Пленарная дискуссия проходит в первый день форума и завершает программу, включающую макроэкономическую сессию и обсуждение новых векторов развития экономики.

В работе сессии примет участие президент России Владимир Путин, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что сегодня он (Путин. — ред.) выступит на форуме ВТБ «Россия зовет». Он традиционно ежегодно совершает такое выступление», — сказал Песков журналистам.

Основная тема форума в этом году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики». Центральное внимание уделяется вопросам технологического и промышленного развития, международному сотрудничеству, а также инвестиционным возможностям для розничных инвесторов и компаний.

Ранее участники форума обсудили ключевые параметры экономического развития, текущую макродинамику, а также настройки финансовой и бюджетной систем. В макроэкономической сессии приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, а также представители отечественного и международного бизнеса.

Форум ВТБ «Россия зовет!» проводится с 2009 года. В 2025 году он впервые прошел в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре, а завершается традиционным двухдневным мероприятием в Москве в очном формате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами