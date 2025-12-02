Костин открыл пленарную сессию форума ВТБ с участием Путина

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин открыл пленарную сессию 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Пленарная дискуссия проходит в первый день форума и завершает программу, включающую макроэкономическую сессию и обсуждение новых векторов развития экономики.

В работе сессии примет участие президент России Владимир Путин, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что сегодня он (Путин. — ред.) выступит на форуме ВТБ «Россия зовет». Он традиционно ежегодно совершает такое выступление», — сказал Песков журналистам.

Основная тема форума в этом году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики». Центральное внимание уделяется вопросам технологического и промышленного развития, международному сотрудничеству, а также инвестиционным возможностям для розничных инвесторов и компаний.

Ранее участники форума обсудили ключевые параметры экономического развития, текущую макродинамику, а также настройки финансовой и бюджетной систем. В макроэкономической сессии приняли участие министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, а также представители отечественного и международного бизнеса.

Форум ВТБ «Россия зовет!» проводится с 2009 года. В 2025 году он впервые прошел в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре, а завершается традиционным двухдневным мероприятием в Москве в очном формате.