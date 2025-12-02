На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о рекордных темпах изъятия газа из хранилищ ЕС в конце ноября

ТАСС: страны ЕС в конце ноября с рекордными темпами отбирали газ из хранилищ
Global Look Press

Во второй половине ноября страны Евросоюза (ЕС) рекордными темпами для этого месяца отбирали газ из подземных хранилищ на фоне похолодания, однако общие показатели за месяц оказались лишь четвертыми по величине для последнего месяца осени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оператора Gas Infrastructure Europe (GIE).

По данным агентства, в ноябре уровень закачки газа в хранилища ЕС достиг максимума за три года, составив 1,6 млрд куб. м.. При этом общий отбор составил 9,8 млрд куб. м., что на 16% ниже показателей за тот же период в 2024 году.

Отмечается, что в первой половине месяца при хороших погодных условиях уровень отбора был ниже чем в прошлом году в два раза. Однако начиная с 15 ноября, на фоне похолодания, отбор газа резко вырос до рекордных 7,7 млрд куб. м., превысив показатели ноября 2024 года на 5%.

До этого в пресс-службе компании «Газпром» заявили, что в период с 19 по 21 ноября отбор газа из европейских подземных хранилищ побил рекорды. В публикации приводятся данные GIE, по которым были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских подземных хранилищ за всю историю наблюдений.

Ранее в России рассказали, как Европа попадет в ловушку из-за газа США.

