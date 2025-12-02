Стало известно, во сколько россиянам обойдутся салаты на Новый год

В новогоднюю ночь норма холодных блюд на одного гостя обычно на 20–30% выше, чем в обычный вечер. В этом году набор из четырех салатов на одну персону обойдется примерно в 225 рублей, рассказала «Газете.Ru» финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

«Это связано с форматом праздника: застолье длится пять-семь часов, а на стол принято подавать сразу несколько видов салатов и закусок, поэтому каждый из них готовят в меньших порциях. В среднем на взрослого гостя приходится 350–400 г салатов, если на столе стоят 3–4 традиционных новогодних блюда. Для четырех самых популярных салатов — оливье, селедка под шубой, крабовый салат и мимоза — эксперты предлагают ориентироваться на порционную норму 70–120 г каждого блюда на человека в зависимости от калорийности и насыщенности», — отметила Матвеева.

По ее словам, для оливье (примерно 180 ккал на 100 г) рекомендуют закладывать 90–100 г на гостя, для селедки под шубой (около 210 ккал на 100 г) — 80–90 г. Порция крабового салата (в среднем 150 ккал на 100 г) может быть чуть больше — 110–120 г, для мимозы (около 180 ккал на 100 г) достаточно 90–100 г.

Матвеева посчитала, что в этом году набор из четырех салатов на одну персону обойдется примерно в 225 рублей. По словам финансиста, порция оливье оценивается в районе 60 рублей, крабового салата — около 65 рублей, селедки под шубой и мимозы — примерно по 50 рублей.

Матвеева уточнила, что заранее составленное меню помогает избежать лишних расходов и большого количества несъеденных остатков. Готовить традиционные «тазики» салатов не только экономически невыгодно, но и небезопасно для здоровья, предупредила Матвеева. Срок хранения блюд с майонезной заправкой в холодильнике составляет около суток, а на новогоднем столе они часто стоят несколько часов при комнатной температуре, уточнила специалист.

«Оптимальная стратегия — приготовить такой объем салатов, который реально будет съеден во время застолья. Если хочется продлить «вкус праздника» на последующие дни, лучше сделать заготовки без майонеза, хранить их в холодильнике и заправлять непосредственно перед подачей. Это позволит и сохранить качество блюд, и сократить пищевые отходы, и сделать новогоднее меню более продуманным», — заключила Матвеева.

