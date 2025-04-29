В России резко подешевела морковь

Экономист Абрамов: цены на морковь в России упали почти на 40% за год

По состоянию на 26 апреля Индекс Мишек вырос на 5,6% в годовом выражении. Из всех продуктов, входящих в индекс, больше всего подешевела морковь — почти на 40%, заявил «Газете.Ru» создатель индекса, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За год выросли цены на апельсиновый сок J7 (+58,3%), масло сливочное «Домик в деревне» (+30,9%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+25,6%), подсолнечное масло «Олейна» (+19,3%), сельдь «Матиас» (+18,0%), самый дешевый белый хлеб (+16,8%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+15,2%) и чай черный «Акбар» (+4,6%). Снизились цены на морковь (-39,6%), детский мармелад Fruit-Tella (-24,6%), конфеты «Мишка косолапый» (-15,3%), яйца «Окские» категории С1 (-13,7%) и на бюджетные куриные тушки (-11,1%)», — отметил Абрамов.

С 19 по 26 апреля Индекс Мишек на вырос на 0,5% по сравнению с его увеличением на 0,6% неделю назад. По словам Абрамова, инфляция немного замедляется. За неделю выросли цены на куриные тушки (+1,3%) и на плавленый сырный продукт «Фетакса» (+8,8%). Снизились цены на бананы (-3,2%).

По данным ЦБ, на 21 апреля годовая инфляция в России составила 10,3%.

Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку в 21% из-за высокого инфляционного давления.