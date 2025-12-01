«Газпром» обсуждает с Турцией продление поставок газа

«Газпром» ведет переговоры с Турцией по вопросу продления газовых контрактов на следующий год. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

«Газпром» с турецкими партнерами находится в контакте», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце декабря у «Газпрома» завершится срок действия договоров с турецкой госкомпанией Botas.

В октябре Минфин США объявил о введении санкций против крупнейших нефтедобывающих компаний России. В заявлении ведомства говорится, что предприятия включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики РФ.

Как заявил посол США при НАТО Мэтт Уитакер, Соединенные Штаты ждут, что Венгрия, Словакия и Турция перестанут закупать газ и нефть у России.

Ранее в России спрогнозировали рост российского неэнергетического экспорта.