Названы последствия безвизового режима между Россией и Китаем

Экономист Мосягин предрек рост путешествий и рабочих мест в РФ из-за отмены виз с КНР

Безвизовый режим между Россией и Китаем упростит туристические поездки соотечественников, а также будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест на территориях от Дальнего Востока до Карелии, заявил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Для россиян ключевыми преимуществами этого решения являются, во-первых, существенное упрощение процедуры туристических и, что особенно важно, деловых поездок. Это открывает новые горизонты для предпринимателей, позволяя оперативно налаживать контакты и развивать совместные проекты. Во-вторых, рост въездного турпотока станет серьезным стимулом для экономики целого ряда регионов, от Дальнего Востока до Карелии, создавая дополнительные рабочие места в сфере услуг», — отметил Мосягин.

К вызовам эксперт отнес необходимость усиления контроля со стороны правоохранительных органов для предотвращения возможных злоупотреблений, таких как попытки нелегальной трудовой деятельности под видом туризма. Кроме того, снимая бюрократические барьеры, страны должны параллельно работать над повышением качества туристической инфраструктуры и сервиса, чтобы оправдать возросшие ожидания гостей, предупредил Мосягин. Риски для российских путешественников носят индивидуальный характер и могут быть связаны с особыми отметками в паспорте, требующими дополнительной подготовки к поездке, предупредил экономист.

По его мнению, введение взаимного безвизового режима – это стратегически верный шаг, углубляющий многоплановые связи между Россией и Китаем. Он работает на укрепление народной дипломатии, оживление экономик приграничных территорий и создает прочную основу для долгосрочного роста товарооборота и инвестиционного сотрудничества между нашими странами, считает эксперт.

Мосягин сослался на оценки экспертов, согласно которым можно прогнозировать рост числа туристов из Китая в Россию на 25–40% в предстоящем летнем сезоне.

«Особенно заметным приток будет в приграничных регионах Дальнего Востока, а также в крупных культурных центрах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Одновременно российские туристы уже активно пользуются возможностью безвизовых поездок в КНР, что подтверждается резким ростом пересечений границы», — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что в России ожидают более двух миллионов китайских туристов из-за отмены виз.